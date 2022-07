FRANCO PANIZZA – Chiavaro, Leonardi, Ciceri e Cantone: “Se ne va un grande amico, sempre allegro e dalla battuta facile”

Giovedì abbiamo riportato la tragica notizia del decesso di Franco Panizza, che da centrocampista totalizzò 65 presenze e 3 reti con la maglia del Catania tra il 1975 e il 1977. Tanti suoi ex compagni di squadra hanno rivolto un pensiero in queste ore via social, come nel caso di Gigi Chiavaro, Antonino Leonardi, Antonino Cantone e Claudio Ciceri.

“Franco Panizza, detto il “raner”, mio grande amico e compagno di squadra a Catania, gli avevo appena fatto gli auguri per il suo compleanno; le mie più sentite condoglianze ai suoi famigliari… Non ho parole, ormai si può fare una squadra lassù…”, il commento di Ciceri.

Queste, invece, le parole di Leonardi: “Triste notizia mi è pervenuta oggi, una di quelle notizie che purtroppo non vorremmo mai che arrivassero. E’ venuto a mancare uno dei grandi calciatori del Calcio Catania, l’amico Franco Panizza, grande centrocampista e persona dai grandi valori umani e sociali, alla famiglia le sentite condoglianze e un grande abbraccio da parte della tifoseria RossoAzzurra”.

“Quando conobbi Franco Panizza avevo 22 anni e lui 27. Io ero sempre rispettoso nei confronti dei miei compagni, perché avevo sempre la voglia di imparare le cose migliori da loro!!! Franco era un uomo generoso, sempre allegro e dalla battuta facile (lo sfottevamo perché ai tempi c’era un ciclista di nome Panizza che arrivava sempre secondo), era insomma uno che sapeva stare in compagnia e fare gruppo!!! Era uno con il quale fino ad adesso ci scambiavamo gli auguri natalizi e pasquali. Insomma mi era rimasto nel cuore!!! Ci ha lasciato improvvisamente”, il post su Facebook di Cantone.

“Ci sentivamo spesso per telefono per farci gli auguri natalizi o pasquali, per me sei stato più di un compagno di squadra. Eri un amico, io giovane mi hai dato tanti consigli, mi hai fatto crescere tanto, ti porterò nel mio cuore per sempre. R.I.P.”, conclude Chiavaro.

