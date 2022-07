PANIZZA: si è spento il giorno dopo il compleanno, fu rossazzurro negli anni ’70

65 presenze e 3 reti con la maglia del Catania tra il 1975 e il 1977, centrocampista, vivendo due annate in Serie B, la seconda delle quali conclusa con la retrocessione. A pochi giorni dalla scomparsa di Paolo Dall’Oro, se ne va un altro ex rossazzurro. Franco Panizza è morto a 74 anni (compiuti appena ieri).

Cresciuto nel Mantova con cui aveva esordito in Serie A nella stagione 1966-67, successivamente Panizza ha giocato in prestito all’Anconitana e al Varese, centrando con quest’ultimi la A. Quindi torna a Mantova e conquista nell’annata 1970-71 la sua seconda promozione di fila in massima serie, disputando poi con i virgiliani il campionato 1971-72. Tornerà tra i cadetti indossando successivamente la maglia della Ternana, con cui centra immediatamente la sua terza promozione in A e con cui disputa il successivo campionato 1974-75, anch’esso chiuso con la retrocessione. Passa quindi al Catania, fra i cadetti (primo anno con Egizio Rubino e Guido Mazzetti allenatori, seconda stagione con Carmelo Di Bella e Luigi Valsecchi in panchina). Disputa le sue due ultime stagioni ad alto livello dal 1977 al 1979 col Taranto, sempre in cadetteria, per poi tornare a Mantova e concludere la carriera in Serie C1.

