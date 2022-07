PIZZIMENTI: “Mi auguro che anche il Catania torni nel calcio che conta”

Agli inizi di giugno circolava la voce di una presunta cordata potenzialmente interessata al Catania e che avrebbe proposto di ripartire con la figura di Marcello Pizzimenti. Di recente Pizzimenti, nato a Palermo il 27 aprile 1970 e che ha indossato la maglia rossazzurra negli anni ’90, in Serie C, non ha proseguito l’incarico di collaboratore all’interno della direzione sportiva del Cosenza dopo avere centrato la salvezza in B. A proposito delle situazioni legate a Palermo e Catania, Pizzimenti ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni ai microfoni di tuttomercatoweb.com: “Club importanti stanno passando di mano a dei fondi che portano le proprie conoscenze. Quando arrivano proprietà straniere è bello confrontarsi, fanno crescere l’organizzazione esistente. Sono contento che la mia città sia tornata nella categoria più pertinente. Mi auguro che anche il Catania torni nel calcio che conta”.

