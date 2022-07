GERMANO (sindaco Solarino): “Pelligra investe in Italia per un motivo tutto sentimentale, non solo sullo sport”

A proposito dell’incontro avvenuto nei giorni scorsi a Solarino con Ross Pelligra, il sindaco Giuseppe Germano ha parlato della decisione dell’imprenditore nato in Australia ma di origini siciliane d’investire in Italia.

“Ross Pelligra è un cittadino di Solarino perchè il papà e il nonno sono nati e cresciuti a Solarino, poi emigrati in Australia, dove hanno prodotto un grande sviluppo economico e industriale per il gruppo che oggi rappresenta Ross e che da qualche settimana si è manifestato agli onori della cronaca per poter investire in maniera importante nel settore sportivo e non solo – dice -. Ho avuto un piacevole colloquio con lui durato circa mezz’ora, dove ho compreso il motivo del suo ritorno in Italia. E’ un motivo tutto sentimentale, perchè lui è molto legato al nonno scomparso, porta il suo stesso nome. In punto di morte il nonno gli aveva confidato di tornare in Italia, ritenendo il Paese pronto a ricevere i suoi investimenti. Pelligra vuole investire sul settore sportivo ma anche delle costruzioni, del ramo alberghiero. Se ci darà, come io credo, fiducia, proporremo nelle prossime settimane un piano di sviluppo per i prossimi 50 anni dove metteremo nero su bianco tutte le criticità e le potenzialità del territorio”.

