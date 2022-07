CATANIA: nei prossimi giorni novità sullo sponsor tecnico, partite trasmesse in tv?

Squadra rossazzurra non ancora ufficialmente iscritta al campionato di Serie D e si attende di conoscere la denominazione del ‘nuovo’ Catania, costretto a ripartire dal basso ma spinto dalla passione dei tifosi che sognano un grande futuro con Ross Pelligra al timone. C’è fermento in casa etnea per il disbrigo delle pratiche necessarie ai fini dell’iscrizione e dell’ottenimento del titolo sportivo, così come per quanto concerne la composizione dell’organigramma societario, la scelta di un allenatore all’altezza e dei calciatori che faranno parte dell’organico 2022/23, l’individuazione della sede del ritiro e delle strutture di allenamento.

Novità sono attese nei prossimi giorni anche per quanto concerne lo sponsor tecnico che sposerà il progetto Catania. Come dichiarato recentemente da Dante Scibilia, Nike attraverso Linea Oro – che ha manifestato l’intenzione di iniziare un nuovo rapporto con la nuova proprietà – sono pronte a sponsorizzare il club rossazzurro. Da non sottovalutare il fatto che il marchio Kappa, negli ultimi anni, sia stato sponsor del Genoa in cui ha operato l’Amministratore Delegato Alessandro Zarbano, per il quale si attende l’ufficializzazione dell’approdo a Catania.

C’è, poi, la possibilità che la società dell’Elefante attiri l’attenzione di Dazn, Sky o Eleven Sports per l’acquisizione dei diritti televisivi. Una piazza come Catania, del resto, non ha nulla a che spartire con la Serie D in termini di bacino d’utenza, storia e blasone, inoltre Pelligra allestirà una rosa molto forte per vincere subito il campionato stanziando un budget di 3.5/4 milioni di euro. Non è da escludere, dunque, che la trasmissione delle partite dei rossazzurri venga affidata a una delle piattaforme sopra citate.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***