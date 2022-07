GRELLA: “Le ultime su dirigenza, allenatore, Nesima e ritiro. Lodi profilo interessante, valutiamo anche altri ex Catania. Mercoledì conferenza stampa”

Vincenzo Grella, Vice Presidente e Amministratore Delegato del Catania, ai microfoni di Sicilia 24, su Telecolor, fa il punto della situazione su vari aspetti legati alla neonata società rossazzurra:

“24 ore al giorno di lavoro non bastano. Stiamo facendo un buon lavoro ma c’è ancora tanto da fare. Stiamo operando su diversi profili come mister, abbiamo già individuato dei calciatori che riteniamo interessanti per il nostro progetto. Non possiamo ufficializzare ancora niente ma sto lavorando fortemente allo scopo di farci trovare pronti quando arriverà il giorno dell’ammissione al campionato di Serie D (forse il 28 luglio, ndr)”.

“Se Antonello Laneri, Stefano Pedrelli e Alessandro Zarbano potrebbero far parte della squadra amministativa del Catania? Posso solo dire che uno dei tre nomi è da considerarsi azzeccato. Campo d’allenamento e ritiro? Nesima rappresenta un’opzione, sono in stretto contatto con l’assessore Parisi che è stato molto professionale. Ha a cuore il progetto del Gruppo Pelligra, sta facendo di tutto per indicarci delle opportunità, poi insieme a Rosario che arriverà martedì pomeriggio prenderemo una decisione per quanto riguarda il campo. Non abbiamo tantissimo tempo a disposizione, io vorrei stare più vicino possibile alla città perchè la squadra è della città. Vorrei avere i giocatori sempre in contatto con la città che rappresentano. Ritiro a Ragalna? Anche lì stiamo facendo delle valutazioni. Dobbiamo fare un’analisi in questi giorni e poi decidere perchè il tempo corre e bisogna bloccare le date”.

“Lodi? Francesco è un calciatore che ha avuto grande successo a Catania, ora comincia ad andare verso la fine della corsa ma è un ragazzo che conosco. E’ un profilo interessante, non abbiamo ancora deciso. Vedremo in questi giorni, anche in base alla scelta dell’allenatore formeremo la rosa dei giocatori. Quanti ex Catania potrebbero rientrare nel progetto? Non so dare un numero preciso. Mi sto concentrando parecchio sui personaggi che voglio insieme al club per costruire qualcosa di duraturo nel tempo. Ex giocatori che hanno avuto successo a Catania e che possono dare un valore aggiunto li sto prendendo in considerazione, ma ancora non ho deciso chi e quanti. Mercoledì conferenza stampa? Dovrebbe essere alle ore 12, a Catania, in un posto dove ritorna in qualche modo la storia di varie presentazioni del club del passato”.

