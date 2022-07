GRELLA: settimana prossima incontro con il Comune

Uno dei principali rappresentanti del Gruppo Pelligra, Vincenzo Grella, settimana prossima avrà un colloquio diretto con il Comune di Catania ed in particolare l’assessore allo sport Sergio Parisi. Si parlerà della situazione legata ai lavori dello stadio “Angelo Massimino” ma anche della fruizione di un campo d’allenamento per i rossazzurri in vista della prossima stagione qualora, come sembra, Torre del Grifo Village non dovesse essere ancora disponibile. Il Comune è pronto ad indicare le strutture di Nesima e Zia Lisa ma la nuova proprietà non chiude a priori ad altre possibilità nell’hinterland, purchè si tratti esclusivamente di campi in erba naturale.

