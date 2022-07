MERCATO: Lodi, il telefono squilla ma aspetta l’eventuale chiamata del Catania

Trapani e Lamezia Terme sono solo alcuni dei club che avrebbero avviato contatti con Francesco Lodi. L’esperto centrocampista napoletano ha terminato la stagione ad Acireale con l’amaro in bocca per non avere ottenuto il salto di categoria tra i professionisti. Adesso è privo di vincoli, dopo avere manifestato l’intenzione di non continuare a vestire la maglia granata. L’intenzione però è quella di non appendere le scarpette al chiodo.

38 anni e non sentirli. Sulla base delle testimonianze di vari addetti ai lavori raccolte, Lodi ha tanta voglia di giocare ed è ancora in grado di fare la differenza. Al momento il telefono squilla ma l’ex rossazzurro aspetta una eventuale chiamata da Catania. Non si è proposto alla nuova proprietà ma, qualora la stessa decidesse di contattarlo, Lodi non esiterebbe a prendere al volo l’opportunità di rindossare la maglia del Catania. Le offerte non gli mancano, vedremo quali saranno le valutazioni della società rossazzurra.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***