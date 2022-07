LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Campo di allenamento, continuano le ricerche”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

A Catania continuano le ricerche del nuovo campo di allenamenti, visto che Torre del Grifo sarà chiuso per mesi e mesi in attesa che Tribunale e acquirenti possano arrivare a una soluzione comoda ed economicamente vantaggiosa. Il Comune sta studiando il modo più veloce per mettere a disposizione i terreni di Zia Lisa (vicino all’aeroporto) o di Nesima (in periferia). Il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro ha anche offerto la sua ospitalità con le ipotesi legate al “Toruccio La Piana” (deve essere sistemato il manto erboso, per ora inesistente) e al “Valentino Mazzola”, appena sistemato e restaurato ma, in questo questo caso, il fondo in era sintetica non soddisferebbe il Catania che chiede di allenarsi su un fondo naturale.

