CATANIA: per l’assetto dirigenziale emerge anche il profilo di Emanuele Righi

Antonello Laneri Direttore Generale ed Emanuele Righi Direttore Sportivo con Alessandro Zarbano nel ruolo di Amministratore Delegato? Ad oggi, sabato 9 luglio, potrebbe essere questa la composizione dei tre ruoli cardine che compongono l’assetto dirigenziale del nuovo Catania. Ma meglio utilizzare il condizionale, in attesa delle ufficialità. C’è da chiarire anche quale sarà il ruolo di Mark Bresciano all’interno dello staff, mentre Vincenzo Grella dovrebbe fungere da vice Presidente. Per quanto concerne il profilo di Righi, La Gazzetta dello Sport parla di “rumors più che mai fondati” nell’affidamento dell’incarico al 47enne originario di Bentivoglio, nel Bolognese. “Ha lavorato come uomo scout con l’Hellas Verona. E’ stato Direttore Sportivo del Mantova, del Giugliano e del Savoia portando le prime due società al salto in Serie C”. Nello scorso mese di maggio è stato assunto dall’Imolese come Responsabile dell’Area Tecnica.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***