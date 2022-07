LA GAZZETTA DELLO SPORT – Sotera: “Pelligra, si dice un gran bene. Programmazione deve passare dai giovani. Marino presto su una panchina importante”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Ex dirigente del Paternò, il catanese Francesco Sotera da nove anni lavora nello scouting internazionale dell’Inter. Da calciatore ha vissuto anni importanti alla Roma, da dirigente ha lavorato con Pasquale Marino anche a Udine:

“Si dice un gran bene del gruppo Pelligra nell’ambiente del calcio, buona liquidità e competenza – sottolinea -. Una ricetta? Certamente la programmazione e una progettualità che deve necessariamente passare anche dai giovani. Il territorio etneo è un’autentica fucina di campioni. A Catania servirà un allenatore vincente ed un organico di primo livello. Fare calcio non è la stessa cosa di farlo a Chieti, con tutto il rispetto. Devi vincere e riportare entusiasmo subito. Ecco perchè servono giocatori forti ed esperti per superare le insidie che durante il lungo campionato di Serie D possono verificarsi anche per formazioni top come il Catania. Indossare la maglia rossazzurra non è facile, ma la società certamente sa bene cosa fare. L’importante è puntare su un progetto a media-lunga scadenza e non fermarsi a programmare annualmente. Sono fiducioso”.

“Marino? Mi legano ricordi indelebili legati alla storica promozione in C2 e C1 con i rossazzurri paternesi del presidente Lo Bue. Marino è un vincente, un allenatore che fa giocare bene le squadre. Sarebbe assurdo sognarlo sulla panchina del Catania poichè proviene dall’esperienza di Crotone e credo che presto siederà su una panchina importante dei campionati professionistici italiani”.

