LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Torre del Grifo, passerà un anno? Ritiro, ipotesi Zafferana o soluzione oltre Stretto”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Quel che preme maggiormente alla dirigenza del Catania, ad iscrizione al campionato di Serie D conclusa, sarà trovare un campo di allenamenti e, problema più urgente, una sede per il ritiro estivo. Torre del Grifo non farà in tempo ad aprire i battenti: il gruppo Pelligra tratta a oltranza, i campi sono da sistemare per intero, così come altri spazi. L’impressione è che, tra adempimenti di natura economica, trattativa da portare a termine, restauro e inaugurazione, passerà un anno. E, dunque, per il ritiro il nuovo Catania è orientato su una soluzione siciliana (Zafferana Etnea) o su una oltre Stretto: in Calabria, per esempio, esistono strutture dotate di campo, albergo, palestra, piscina (il Catania si allenò a Camigliatello Silano nell’anno in cui tornò in Serie A con Pasquale Marino).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***