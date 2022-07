TORRE DEL GRIFO: procedura fallimentare, prima udienza il 4 ottobre

L’avvocato Giuseppe Rapisarda fa il punto della situazione relativamente a Torre del Grifo Village, attraverso un post su Facebook nel quale precisa che Torre del Grifo è un “bene di massa fallimentare la cui procedura non ha ancora visto celebrare la prima udienza. Sarà il 4 ottobre pv. Che non ha visto ancora formarsi il comitato dei creditori né allo stato si conoscono quali crediti siano stati ammessi alla massa passiva. Di acquisizione in proprietà per adesso non se ne parla nemmeno atteso che per l’asta ci sarà ancora da attendere un bel po’. In gestione, necessaria la pubblicazione di un bando per la concessione in uso i cui termini ad oggi non si conoscono”.

