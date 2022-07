EX ROSSAZZURRI – Curiale sui social: “Catania, il mio telefono è sempre acceso…”

A proposito di una eventuale chiamata del Catania, l’ex attaccante rossazzurro Davis Curiale, la scorsa stagione in forza alla Vibonese e attualmente svincolato, ha scritto sui social: “Il mio telefono è sempre acceso…”. Segno che Curiale prenderebbe in considerazione l’ipotesi, a conferma di quanto pronunciato un pò di tempo fa ai microfoni di tuttoc.com, quando disse: “Al Catania non si può dire di no. Sarebbe la mia prima volta in Serie D ma per certe piazze la categoria non conta: a Catania, e chi ci ha giocato sa quello che dico, ti senti giocatore vero”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***