LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Zarbano e Di Battista nel ‘nuovo’ Catania? Smentite su Laneri e Rinaudo”

Sono ore intense per chi lavora dietro le quinte per gli adempimenti di natura burocratica tra costituzione del club e affiliazione. Ma a giorni si parlerà solo di calcio giocato, dopo che saranno resi noti i nomi e i ruoli all’interno dell’organizzazione. Vincenzo Grella sta già sondando nomi di dirigenti e allenatori per la prima squadra e per il vivaio del ‘nuovo’ Catania. “Alessandro Zarbano dovrebbe essere l’Amministratore Delegato (manca solo l’annuncio), Simone Di Battista il Direttore Sportivo (sembrano esserci pochi dubbi)“. Ma “si è parlato anche di Davide Morello”, ex D.S. del Messina nel 2019 (anche nel mirino del Lamezia). Circolano voci sull’eventuale arrivo di Antonello Laneri (ex Siracusa) e/o di Leandro Rinaudo (ex Palermo) ma “giungono smentite”, almeno per il momento.

