LA GAZZETTA DELLO SPORT – Bonaccorsi (vice sindaco): “Allenamenti e stadio, supporteremo la rinascita. Il Catania non giocherà in campo neutro”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

I lavori allo stadio non impendiranno alla squadra di giocare le gare interne al “Massimino”, ma il campo di allenamenti quale sarà? La richiesta della nuova proprietà del Catania è quella di lavorare su un terreno che non sia in sintetico. Il sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi si è espresso sul tema, sottolineando il fatto di avere “una vasta scelta”, per poi aggiungere: “Discuteremo su quale sarà la soluzione migliore. Saremo da supporto alla rinascita del calcio catanese, offrendo la collaborazione anche su lavori e gestione dello stadio. La ditta che si aggiudicherà i lavori farà in modo da fare affluire allo stadio una enorme fetta di pubblico per sostenere la squadra. Il Catania non giocherà in campo neutro, ma sul proprio terreno. Il manto erboso verrà sistemato a fine stagione. Le tribune, invece, gradualmente nel corso del campionato”.

