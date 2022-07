LA SICILIA: “Catania, lunedì le prime novità sui tesseramenti?”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Lunedì dovrebbero giungere le prime ufficialità sul fronte legato ad allenatore e calciatori protagonisti del ‘nuovo’ Catania. Rosa che potrebbe già essere svelata in buona parte. Si attendono le credenziali federali necessarie per procedere con i tesseramenti. Nel frattempo la dirigenza cerca più accordi possibili prima del nero su bianco per molti giocatori (di cui ricordiamo una dozzina saranno under per via dei rigidi regolamenti). “Lodi e Rosaia proiettati verso un ritorno che renderebbe felici i tifosi, e non è detto che siano i soli”. La Serie D impone elementi di categoria “ma anche esperti che facciano da chioccia”, lo sa bene il dirigente siciliano Laneri “che dall’alto della sua conoscenza continua a intessere rapporti costruttivi, al fine di plasmare il Catania chiamato a vincere il campionato”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***