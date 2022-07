LA SICILIA – Laneri: “Vincere a tutti i costi, sarà un Catania all’altezza. Giovani ed esperti di carattere, più quantità e fisicità”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il Direttore Sportivo del Catania SSD Antonello Laneri al lavoro per la composizione dell’organico in vista della stagione 2022/23, rilasciando le prime dichiarazioni da dirigente rossazzurro:

“Sono stato più volte vicino al Catania, sono felice di essere finalmente qui. Ringrazio la proprietà che ha visto in me la figura adatta a un percorso così ambizioso e affascinante. Per un siciliano, essere il Direttore Sportivo del Catania è il massimo per cultura e storia calcistica, senza pari. So di avere una grandissima responsabilità. Ai catanesi chiedo di starci vicino, partiamo da zero e la D è difficile ma abbiamo la responsabilità di vincere a tutti i costi. Costruiremo un Catania all’altezza della città”.

“Pelligra è persona appassionata professionalmente e, umanamente, molto valida. In Grella vedo un professionista competente che lavora 24 ore al giorno”. Si attende il 28 luglio, “non ci faremo trovare impreparati. Il mercato è sempre in divenire. Oggi il calciatore che credi di avere in pugno, può firmare altrove nel giro di poche ore”. Poi aggiunge: “Alla qualità della Serie B o della Lega Pro va preferita quantità e fisicità”.

Tanti giocatori di spessore sono passati da Catania negli ultimi anni di professionismo, “ma oggi è importante che la piazza comprenda che si riparte dalla D, campionato completamente diverso nel gioco e negli interpreti rispetto al professionismo”. Gli under in rosa saranno “almeno 12 talentuosi che hanno già totalizzato più presenze in D”, precisando che “giovani ed esperti dovranno mostrare carattere, attenzione prima all’uomo e poi al calciatore”. Si ricorrerà anche a prestiti secchi. Su Lodi, Russotto e Rosaia non giungono smentite, sottolineando che “si stanno facendo tutte le valutazioni del caso”. E’ confermato che sono 2-3, in questo momento, i profili di allenatore individuati.

