LANERI – La Rosa (Pres. Trapani): “La società perde l’apporto di un professionista la cui storia parla da sola”

Qualche settimana fa Antonello Laneri ha lasciato l’incarico di Direttore Generale al Trapani, club che quest’anno affronterà da avversario avendo deciso di sposare il progetto del Catania SSD. Marco La Rosa, neo Presidente granata, ha commentato in questi termini la decisione di Laneri di non proseguire l’avventura trapanese: “Pur rispettando la decisione assunta non posso che rammaricarmi perché la Società perde senza dubbio l’apporto di un professionista serio, la cui storia parla da sola, artefice tra l’altro del mio arrivo in questa città. Ringrazio a nome personale e dell’intera Società Antonello Laneri per il contributo e l’impegno volto a dare al Trapani una base solida su cui poggiare i programmi presenti e futuri”.

Anche il Vice Presidente del Trapani Michele Mazzara ringrazia Laneri: “Un ringraziamento sincero e affettuoso per tutto quanto fatto da Antonello Laneri nella sua qualità di direttore generale nella scorsa stagione sportiva. Grazie a Laneri abbiamo portato avanti una stagione che non ci ha premiato con i risultati sportivi, ma ci ha consentito di porre le basi per dare continuità al progetto sportivo del Trapani. Lo ringraziamo altresì per la disponibilità offerta in questi mesi, consentendo l’avvio della nuova stagione sportiva con il nuovo assetto societario”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***