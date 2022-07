L’EDITORIALE – Trasformare i sogni in realtà: vincere!

Altra settimana in archivio e quella che inizia domani dovrebbe portare alle prime fondamentali ufficialità che segneranno l’inizio di una nuova era rossazzurra. Il nuovo Catania avrà fondamenta forti dal punto di vista economico e sta cercando di piazzare gli uomini giusti nei ruoli più delicati. Il club dovrebbe essere rappresentato dall’amministratore delegato Alessandro Zarbano, con un punto passato al Genoa nelle più alte categorie calcistiche nazionali. Anche il ruolo di dg potrebbe essere ricoperto dall’esperto dirigente. Per il ruolo di ds la candidatura di Antonello Laneri ha preso piede, diventando l’alternativa principale per il prossimo campionato di Serie D. Grande attesa per conoscere la denominazione ufficiale del club etneo.

Diversi gli incontri che hanno visto protagonista Vincenzo Grella, che potremmo definire il vertice più alto del Catania che verrà. Del resto il suo ruolo è stato determinante sin dai primi passi compiuti con la partecipazione alla manifestazione di interesse.

Business milionari richiedono investimenti altrettanto importanti nella creazione di uno staff strutturato e specializzato, in tal senso diverse saranno le nomine che arriveranno nei prossimi giorni. L’obiettivo anche dal punto di vista della comunicazione è quello di bruciare le tappe. Del resto si è lavorato fitto nelle ultime ore per portare alle falde dell’Etna i migliori profili tra i giocatori disponibili, per vincere il campionato e tornare subito tra i professionisti.

La città torna a sognare, ha il diritto di vivere nella, realtà il sogno di tornare a vincere e festeggiare dopo anni di beffe e fallimenti. Su questo carro proveranno a salire davvero tutti, anche quelli che con le proprie parole e le proprie azioni ha affossato il patrimonio del passato portando la città fino al baratro, calcisticamente parlando.

Memoria storica per un futuro migliore.

