CATANIA: abbonamenti, il trend dal 2006 in poi. Si ripartirà con numeri importanti?

Nei giorni scorsi abbiamo citato il record di abbonamenti in Serie D appartenente al Palermo nella stagione 2019/20, con oltre 10mila tessere sottoscritte. Purtroppo anche il Catania è costretto a ripartire dal calcio dilettantistico dopo il fallimento della storica matricola e la cancellazione del titolo sportivo. Ma il Gruppo Pelligra segna la rinascita del calcio nella città dell’Elefante, con il pieno di entusiasmo e prospettive molto interessanti per il futuro. Questo alimenta la curiosità per verificare la diretta risposta del popolo rossazzurro in termini di partecipazione allo stadio, attraverso l’acquisto dei tagliandi per assistere alle partite e la sottoscrizione degli abbonamenti.

Si cercherà di ripristinare il trend importante degli anni passati. Quando, ad esempio, nel 2006 il Catania fece ritorno nella massima categoria dopo 23 anni facendo registrare circa 16mila abbonati. Numeri che non si discostarono più di tanto nelle annate seguenti in A. Nonostante il ritorno in B avvenuto nel 2014, la tifoseria rinnovò il proprio supporto alla gestione Pulvirenti e, soprattutto, l’amore per i colori rossazzurri abbonandosi in più di 10mila unità. L’anno successivo, mazzata tremenda con un nuovo salto all’indietro causato dai ‘Treni del gol’: 5.535 tifosi decisero di abbonarsi nonostante una doppia retrocessione dalla A alla C amarissima che, di fatto, spedì il Catania all’inferno.

L’annata 2018/19 vide un rialzo del numero di abbonati (6.908) dopo avere accarezzato il sogno di un ritorno in Serie B tramite ripescaggio, ma il commissario straordinario della FIGC bloccò tutti i ripescaggi, andando a modificare di fatto il format del campionato cadetto portandolo a 19 squadre. Il Catania ricorse prima al tribunale federale della FIGC e poi al TAR del Lazio, ma fu una battaglia persa. Meno di 6mila tessere, invece, con l’avvento della Sigi (2020/21), ultima proprietà del club. Nella stagione successiva, Covid protagonista e stadio semivuoto con appena un migliaio di abbonati rossazzurri.

