MERCATO: Rinaudo-Catania? No, resta a Palermo

Quali figure completeranno l’assetto dirigenziale del nuovo Catania? Cresce l’attesa e la curiosità in città. Tra i nomi sparsi nelle ultime ore c’è anche quello di Lenadro Rinaudo, ex giocatore del Palermo (nel 2005/06 e 2007/08), attuale responsabile del vivaio rosanero che i tifosi etnei ricordano per alcune dichiarazioni prima del derby.

“Se battiamo il Catania, prometto che metterò il risultato sul cofano della mia macchina e andrò in girò così almeno per una settimana – disse nel 2008 – Per me è la partita dell’anno, la più importante da qui alla fine, anche perché so quanto ci tengano i tifosi e noi glielo dobbiamo. Avrebbe un gusto ancora più particolare vincere contro i rossoazzurri visto che, tra l’altro, perdendo sarebbero ulteriormente inguaiati in classifica dopo avere fatto i fenomeni nella gara d’andata”. Ebbene ieri sera Rinaudo, dopo avere letto del presunto interessamento del Catania, ha scelto di proseguire il percorso in rosanero. Il suo contratto scade nel 2023 e la nuova proprietà del Palermo ha già fatto sapere che punterà ancora su di lui.

VIDEO – LE PAROLE DI RINAUDO RISALENTI A 14 ANNI FA

