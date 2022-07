LA SICILIA – Corsaro (Sindaco Misterbianco): “Il Catania venga ad allenarsi al Valentino Mazzola o al Toruccio La Piana”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il Catania è alla ricerca di una “casa” per gli allenamenti in attesa di discutere ed eventualmente risolvere il “nodo” Torre del Grifo, impianto che al Gruppo Pelligra interessa, ma per il quale si dovranno affrontare ostacoli per mesi e mesi. Mentre il Comune di Catania ha proposto alcune soluzioni, Zia Lisa e Nesima le più praticabili, da Misterbianco ecco arrivare due proposte. Il Sindaco Marco Corsaro si è messo a disposizione: “In città abbiamo due strutture di buon livello. Il Valentino Mazzola, recentemente ristrutturato, con una buona accessibilità, con un parcheggio antistante capace di ospitare una sessantina di auto, con un altro parcheggio accanto alla sede dei Vigili Urbani. Abbiamo ristrutturato gli spogliatoi e stiamo per intervenire su quelli del palasport attiguo”. Tuttavia il manto erboso è in erba sintetica, il Catania ne cerca uno in erba naturale. La seconda proposta del sindaco è legata al Toruccio La Piana: “Una struttura storica – dice – Il fondo del terreno è in terra battuta, ma possiamo anche ragionare insieme con un investimento comune se ci fossero i margini, creando un terreno in erba anche in poco tempo. La struttura è baricentrica, facilmente raggiungibile dalla città, con spogliatoio e parcheggi. Per noi sarebbe un onore ospitare il Catania nella stagione della rinascita”.

