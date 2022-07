LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Mercato, dopo Vuthaj ipotesi Paponi”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Cominciano a circolare nomi legati al nuovo Catania: dirigenti, allenatori e qualche giocatore. Segno che si torna finalmente alla normalità. A proposito di calciatori, vedremo cosa ci sarà di vero o se siano soprattutto i procuratori a spingere. Dopo l’ipotesi legata all’abanese Dardan Vuthaj, 35 reti nell’ultimo campionato di Serie D disputato con il Novara e pronto a spostarsi altrove (ha già detto di non volere rimanere), è tornato attuale Daniele Paponi, appena promosso in B con il Bari (il 34enne attaccante ha avuto poco spazio, segnando tre gol), stella della Juve Stabia nel 2019 (12 reti) e nel Piacenza l’anno dopo (13 realizzazioni). Ma quel che dovranno concludere in fretta i dirigenti sarà il reparto degli under da schierare a piene mani in Serie D, come prevede il regolamento.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***