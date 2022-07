PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “Ben tornata normalità! Mai più collette…”

Così, sui social, i Liotrizzati, noto gruppo di sostenitori rossazzurri della Curva Sud del “Massimino” commenta la rinascita del calcio a Catania: “Una nuova sensazione ci pervade in queste ore. Un senso di ritorno alla normalità, scandisce le ore che stiamo vivendo, senza più ansie, ma solo con la certezza del fare. Finalmente un ritorno alla normalità, interessi che si spostano su chi dirigerà questo Catania, su chi lo allenerà, chi indosserà la maglia rossazzurra. Ma in più ansie di non arrivare alla settimana successiva, mai più collette patetiche spacciate per aiuto estremo, mai più salumieri, camionisti o uomini del pane. Abbiamo una proprietà che si può permettere i campi di grano, i forni e i panifici. Mai più festeggiare per le cose normali come un’iscrizione al campionato, adesso si plana verso altri obiettivi, nuovi orizzonti. Il tutto accompagnato da un senso di leggerezza che ormai non si provava dal lontano 2014. Ben tornata normalità!”.

