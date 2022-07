CATANIA IN SERIE D: l’attesa sta per finire, vicina anche la definizione dei primi ingaggi

Non ancora formalmente portata a compimento la procedura per l’ammissione del Catania al campionato di Serie D 2022/23. Bisogna infatti trasmettere alla Federcalcio i documenti necessari e versare il contributo di 750mila euro entro le ore 15 di giovedì 4 agosto. Dopo che il Comune ha individuato il soggetto giuridico rappresentante della città di Catania, la FIGC ha concesso la possibilità di iscrivere il Catania SSD recentemente costituito ed affiliato alla massima divisione del calcio dilettantistico. Soltanto una volta valutata positivamente la documentazione al completo la Federazione procederà con l’iscrizione in sovrannumero della squadra rossazzurra in D.

Ci sono dei tempi tecnici da rispettare ma, di fatto, ormai la partecipazione al torneo è da considerarsi in cassaforte. Nei prossimi giorni arriverà la tanto attesa ufficialità che sbloccherà, una volta per tutte, la situazione e consentirà finalmente ai tifosi catanesi di vivere la rinascita parlando solo e soltanto di calcio giocato. A cominciare dall’inizio del ritiro pre-campionato, previsto nella prima settimane di agosto a Ragalna, dove si aggregheranno i primi calciatori rossazzurri della nuova era tra cui Francesco Lodi, molto probabilmente agli ordini dell’allenatore Giovanni Ferraro, sempre più vicino al Catania dopo avere vissuto una stagione trionfale a Giugliano.

Poi bisognerà lavorare sodo per preparare l’esordio in Coppa Italia e, due settimane dopo, l’inizio del campionato. Un periodo intenso che includerà anche la presentazione delle divise ufficiali, dello sponsor tecnico e della Campagna Abbonamenti, con la tifoseria pronta a rispondere presente.

