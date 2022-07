STAMPA LICATESE: “Scimonelli responsabile del settore giovanile del Catania?”

Danilo Scimonelli nuovo responsabile del settore giovanile del Catania di Pelligra? Secondo quanto riporta la stampa licatese, nello specifico la testata Qui Licata, “pare si tratti di qualcosa in più di una suggestione, ed anche se non c’è ancora alcuna conferma, non si può escludere la possibilità che il vice presidente del Licata Calcio, e responsabile del settore giovanile gialloblù che quest’anno ha vinto il campionato Under 19 di serie D, possa accettare la proposta”. Danilo Scimonelli, da presidente del Licata Calcio, “ha vinto campionato e Coppa Italia di categoria”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***