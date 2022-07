LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Prima la nascita del nuovo Catania, poi le ufficialità”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Dopo i colloqui con la Figc e la registrazione di una nuova società rappresentativa della città di Catania nel prossimo campionato di Serie D, verrà definito e ufficializzato l’organigramma: tre figure apicali in dirigenza, il Direttore Sportivo e l’allenatore. La spina dorsale è questa, per la costruzione della squadra si seguiranno indicazioni e caratteristiche tattiche del tecnico, ovviamente. Il prossimo passo, in ordine di tempo, riguarda l’arrivo di documenti e dati dall’Australia che possano servire a completare l’incartamento da presentare per la registrazione del nuovo club e procedere, a ruota, all’assunzione di dipendenti e calciatori. L’atto formale per la rinascita del Catania è in programma mercoledì a Venezia.

