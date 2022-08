MERCATO: Litteri sesto attaccante in un reparto già molto attrezzato

Giuseppe De Luca, Michele Forchignone, Giuseppe Giovinco, Andrea Russotto, Manuel Sarao a cui si aggiungerà nelle prossime ore Gianluca Litteri. L’esperto attaccante catanese, svincolato dalla Triestina, è già a Catania e firmerà il contratto che dovrebbe legarlo al club dell’Elefante per i prossimi due anni, arricchendo la concorrenza in un reparto che si presentava già molto attrezzato. Tante soluzioni in avanti per mister Giovanni Ferraro che, finora, ha sempre adottato il modulo 4-3-3 di base nelle amichevoli disputate. Estro, fantasia, qualità, imprevedibilità, spiccate capacità di tiro e nel gioco aereo: un bel mix di tutto questo per l’attacco. A Ferraro il compito di scegliere, di partita in partita, i giusti interpreti nello scacchiere tattico rossazzurro.

