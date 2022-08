CURIOSITA’: dieci anni dopo l’esperienza in Toscana, Russotto e Giovinco di nuovo insieme

“Lo conosco dai tempi di Carrara. Avevamo condiviso quell’esperienza insieme. Ci troviamo alla grande”. Con queste dichiarazioni rilasciate a La Sicilia Giuseppe Giovinco ha ricordato di avere già giocato con Andrea Russotto alla Carrarese. Si riferisce alla stagione 2011/2012, quando la società marmifera militava nel campionato di Prima Divisione Lega Pro girone B, dove l’allora Siracusa di Antonello Laneri, attuale Direttore Sportivo del Catania, non vinse il campionato sol perchè la giustizia sportiva sanzionò gli aretusei con 5 punti di penalizzazione. La Carrarese, invece, non andò oltre il piazzamento di metà classifica. Erano gli anni in cui Giovinco cominciava a muovere i primi passi nel calcio professionistico dopo essere cresciuto calcisticamente nella Juventus. Russotto, invece, veniva da qualche anno di Serie A e B alle spalle avendo indossato le casacche di Treviso, Napoli, Crotone e Livorno. Adesso entrambi sono compagni di squadra e di stanza in rossazzurro, consapevoli che bisogna fare di tutto per riportare subito il Catania in C. Servirà anche il loro prezioso contributo alla truppa di mister Ferraro.

