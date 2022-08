RUSSO SEBASTIANO CALCIO: “Grazie Catania, bellissima esperienza”

La Russo Sebastiano Calcio ringrazia il Catania SSD per l’ospitalità a Ragalna, dove il club di Riposto militante nel campionato di Promozione ha affrontato i rossazzurri: “Abbiamo avuto l’onore di essere stati ospitati dal Catania SSD per un allenamento congiunto presso la struttura sportiva di Ragalna. Una bellissima esperienza per i nostri ragazzi e un grande orgoglio per la nostra società. La Russo Sebastiano Calcio, ringrazia il Catania SSD per l’ospitalità che ci ha riservato. In bocca al lupo alla società rossoazzurra per la prossima stagione”.

