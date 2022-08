CURIOSITA’: Giovinco ritrova Sarao, hanno già giocato insieme

Mister Giovanni Ferraro valuta diverse soluzioni tattiche in fase offensiva. A proposito della possibile disposizione della squadra in avanti, si segnala l’utilità dell’affiatamento tra Giuseppe Giovinco e Manuel Sarao, consolidato in una precedente esperienza professionale. Entrambi, infatti, hanno già giocato insieme nella stagione 2016/2017 vestendo la maglia del Catanzaro. Fu un’annata complicata per i giallorossi con continui cambi di allenatori e la salvezza ottenuta in C solamente dopo essersi aggiudicati i Play Out. Nonostante le mille difficoltà Giovinco mise a segno 9 reti, Sarao 4. Il primo venne impiegato sia come trequartista che da seconda punta, giocando alle spalle del centravanti milanese e di un altro attaccante, oppure in coppia con lo stesso Sarao o agendo da esterno in un tridente. Opzioni tutte valide che potrebbero essere attuate anche a Catania, con il vantaggio che entrambi si conoscono bene possedendo caratteristiche complementari.

