ESCLUSIVA: De Franco-Catania, trattativa in standby. Ecco perchè

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato del tentativo effettuato dal Direttore Sportivo Antonello Laneri per definire l’ingaggio del 33enne difensore Ciro De Franco (nella foto con la maglia della Cavese, ndr). Considerando che, nel corso della stagione, mister Giovanni Ferraro valuta anche l’ipotesi di adottare la linea difensiva a tre (come confermato dallo stesso Laneri), un altro centrale di difesa farebbe comodo al Catania, anche se adesso non rappresenta una priorità. Secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com, la trattativa è in standby perchè non è stato al momento trovato l’accordo per la risoluzione del contratto che lega De Franco al Picerno. Il diretto interessato (titolarissimo la scorsa stagione in C) ha messo in cima alla lista delle preferenze il Catania, rifiutando anche proposte di club che avevano formulato un’offerta superiore a quella rossazzurra. Il rischio però è che si vada troppo per le lunghe, con il Catania che potrebbe virare su altri profili (non trova conferme il nome circolato in queste ore del difensore del Modena Andrea Ingegneri, diretto a Mantova) se la situazione non dovesse sbloccarsi nel breve periodo.

