CATANIA: centrocampo al gran completo con gli ingaggi di Vitale e Bani

Otto centrocampisti in rosa. Va benissimo così. Abbondanza nel settore nevralgico del campo per il Catania. La società rossazzurra ha consegnato a Giovanni Ferraro una serie di calciatori con caratteristiche ben precise, giovani e meno giovani funzionali al suo progetto tecnico-tattico.

Orazio Di Grazia e Giulio Frisenna conoscono abbastanza bene la Serie D, idem Alessandro Russotto che possiede tutte le carte in regola per giocare con una certa frequenza (ha impressionato non poco in ritiro) ed è, oltretutto, un classe 2002, aspetto da non sottovalutare visti gli obblighi imposti dalla Lega Nazionale Dilettanti in relazione allo schieramento degli Under.

Francesco Lodi ha fatto su buoni livelli la D vestendo le casacche di FC Messina e Acireale nelle ultime stagioni e ben conosciamo le doti del regista originario di Napoli. Quantità e qualità sono ben presenti nel profilo del catanese Marco Palermo. Cristiano Bani (nella foto), che da una settimana circa si allena a Ragalna, è stato ufficializzato di recente e anch’egli possiede una buona conoscenza della Serie D per averla affrontata da giocatore del Chieri e del Siena.

Il giovanissimo Mattia Vitale, prelevato in prestito dalla Sampdoria ed il cui tesseramento è stato formalizzato nelle ultime ore, è un 2004 con prospettive interessanti ed esperienza già acquisita in quarta serie con Arzachena, Sorrento e Polisportiva Santa Maria. Giuseppe Rizzo, infine, ha fatto ritorno a Catania dopo una stagione molto positiva in C con la maglia dell’ACR Messina e darà anche il proprio contributo alla causa. Tante soluzioni in mezzo al campo per il mister, il quale può contare su un reparto che si presenta, almeno sulla carta, tra i più completi e meglio assortiti del campionato.

