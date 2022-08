EX ROSSAZZURRI – Ropolo: “Catania, porto con me il ricordo di una bella stagione nonostante le difficoltà”

Come riportato nei giorni scorsi, Paolo Ropolo è un nuovo giocatore del Vado (club di Serie D) dopo l’esperienza maturata nella passata stagione a Catania. Il difensore ne ha approfittato per tornare sull’esperienza vissuta alle pendici dell’Etna: “Ho accettato il trasferimento qui perchè cercavo un progetto solido e ben chiaro con una società seria dopo qualche turbolenza al di fuori del campo. Ho vissuto una situazione particolare, eravamo falliti a dicembre, poi c’è stata la gestione del Tribunale, c’era sempre un punto di domanda prima di scendere in campo perchè non si sapeva se avremmo giocato o meno. La squadra, nonostante tutto, ha fatto gruppo. Siamo sempre stati tutti insieme anche con lo staff ed il mister, questo ci ha permesso di fare comunque una bella stagione”.

