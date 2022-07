MERCATO – Ex rossazzurri: ripartenza dal Vado per lo svincolato Ropolo

Faceva parte di uno spogliatoio straordinariamente unito e compatto malgrado le difficoltà e quando chiamato in causa si è messo a disposizione con professionalità ed entusiasmo. Il difensore Paolo Ropolo, terzino sinistro di ruolo che può giostrare anche da centrale all’occorrenza, dopo essersi svincolato d’ufficio dal Catania ha trovato in queste ore una nuova sistemazione. Riparte dal Vado Football Club, società militante nel campionato di Serie D. La firma sul contratto che lo legherà ai liguri è prevista lunedì. Quella in Sicilia non è stata l’unica stagione in C per il difensore torinese, che in precedenza ha militato per tre stagioni nella rosa del Pontedera.

Lo scorso mese di aprile Ropolo salutò così i tifosi rossazzurri: “Vedere tifosi e compagni in lacrime durante i saluti è stato difficile e doloroso. Abbiamo lottato tanto, tutti insieme, per raggiungere un obiettivo importante che ci è stato tolto. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno fatto parte di questa avventura, i miei compagni, lo staff, i tifosi e tutte le persone che hanno lavorato intorno al Catania calcio. Sono orgoglioso di aver fatto parte di questo gruppo, Uomini prima che calciatori, con i quali si sono creati rapporti importanti. Catania non meritava questo triste epilogo ma sono convinto che tornerà più forte di prima perché è quello che merita. Grazie Catania”.

