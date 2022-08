FERRARO: conferenza stampa sabato mattina

Nota stampa Catania SSD

Sabato 20 agosto alle 10.30, nella sala meeting dell’hotel “La Fenice” a Belpasso, in programma la conferenza pre-gara di mister Ferraro: in vista della sfida alla Sancataldese, in calendario domenica alle 16.00 allo stadio “Valentino Mazzola” e valevole per il turno preliminare della Coppa Italia Serie D 2022/23, l’allenatore rossazzurro risponderà alle domande dei giornalisti. La conferenza sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook ufficiale Catania SSD.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***