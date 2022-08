SERIE D: tutti gli orari del campionato ed i palloni ufficiali 2022/23

Come già riportato, il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato la composizione dei gironi della Serie D 2022-2023: nove gironi, dei quali A e D a venti squadre con un organico definitivo che comprenderà 166 club (in attesa delle decisioni rispetto alla posizione del Giarre, in ogni caso inserito nel girone I). Il campionato partirà con la prima giornata domenica 4 settembre. Unica eccezione il girone I, che slitterà a domenica 18. Tre le soste previste: 25 dicembre, 1 gennaio e 12 marzo 2023 per gli impegni della Rappresentativa Serie D alla prossima edizione della Viareggio Cup.

Per quanto riguarda i turni infrasettimanali, in due occasioni coinvolgeranno tutti i gironi: 21 dicembre e 6 aprile 2023. I raggruppamenti a 20 squadre osserveranno invece altri quattro turni (per un totale di sei): 21 settembre e 5 ottobre nel corso del girone di andata, 25 gennaio e 8 febbraio per il ritorno. Fissati, inoltre, gli orari ufficiali: dal 4 settembre si giocherà alle 15, per passare alle 14.30 il 30 ottobre. Ritorno alle 15 dal 26 marzo, mentre dal 14 maggio il fischio d’inizio sarà alle ore 16.

PUMA Orbita 4 e Orbita 5 saranno i palloni ufficiali della stagione 2022-2023 della Lega Nazionale Dilettanti, frutto della rinnovata partnership con GTZ-Distribution, azienda italiana leader nella commercializzazione e distribuzione di abbigliamento e accessori tecnici dei più importanti brand del settore a livello internazionale.

IN GARA – Più robusto e dal design graffiante, Orbita 4 ha concentrato innovazione e qualità al servizio dei giocatori con abilità e visione personale di gioco. Il perfetto equilibrio che assicura performance ottimali e precisione nella traiettoria. 32 pentagoni consentono una connessione impeccabile con il pallone e che concedono di mantenere la sua forma e un minore assorbimento dell’acqua. La palla è inoltre dotata di una camera d’aria in gomma e di una valvola PAL (PUMA Air Lock) per una ritenzione d’aria e proprietà di rimbalzo ottimali. PUMA ha concepito il pallone Orbita 4 per le gare, sulle caratteristiche del pallone utilizzato nel campionato di Serie A 22/23. La struttura solida e robusta, è indicata per resistere a tutte le sessioni di gara più intense. Orbita 4 offre una potenza aerodinamica esplosiva per prestazioni ai massimi livelli.

IN ALLENAMENTO – Orbita 5 è il pallone d’allenamento consigliato per tutte le categorie calcistiche. Robusto, regolare e con due colorazioni in rosso e blu. Adatto anche all’utilizzo e alle esigenze dei giovani e giovanissimi che se pur con meno potenza, ottengono risultati ottimali di precisione nella traiettoria e gestibilità di gioco.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***