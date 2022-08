FERRARO: sfida alla Sancataldese, il mister prova a bissare il successo di cinque anni fa

Si rinnova la sfida tra Giovanni Ferraro e la Sancataldese. A distanza di oltre cinque anni, l’attuale allenatore del Catania se la vedrà con la compagine verdeamaranto, nel contesto di un match valido per la Coppa Italia Serie D. Allora Ferraro sedeva sulla panchina del Gragnano, affrontando la Sancataldese in terra campana nel girone I di Serie D. L’incontro si concluse 2-0 in favore dei padroni di casa con reti di Giuseppe Napolitano ed Emanuele Santaniello (rigore), attualmente uno dei profili più importanti in Lega Pro che milita nella Turris. A fine stagione sia il Gragnano che la Sancataldese ottennero la salvezza.

