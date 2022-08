LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Catania, ora gli ultimi colpi di mercato”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Il Direttore Sportivo Laneri ha quasi ultimato l’organico rossazzurro. Deve aggiungere un portiere, un difensore centrale – Over – e un attaccante giovane. “Per quest’ultimo ruolo la soluzione il Catania ce l’ha già in casa perchè è in prova Arlindo Barbosa” (meglio noto come Agostinho), classe 2004 di proprietà del Sassuolo. “Per la difesa potrebbe riprendere la trattativa per portare in Sicilia Ciro De Franco, 33 anni, ex centrale difensivo della Cavese” che nell’ultima stagione è stato titolare in Serie C. “Appaiono false le voci di una trattativa con l’ex Siracusa Paolo Baiocco”, esperto portiere svincolatosi dalla Paganese. “Laneri sta cercando, in realtà, un Under per completare la batteria dei numeri uno” dopo essere sfumato Pietro Passador, che dal Pordenone si è trasferito al Torino.

