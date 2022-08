LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Si punta a chiudere anche per Litteri e Passador”

Continua il gran lavoro per la dirigenza del Catania in sede di calciomercato. E’ attesa la formalizzazione dell’accordo con Manuel Sarao (contratto biennale), già in evidenza andando a segno in partitella a Ragalna dopo le visite mediche effettuate all’hotel La Fenice di Belpasso. Si attende nelle prossime ore l’ufficialità dell’accordo con il centrocampista classe ’99 Cristiano Bani, ex Siena. Potrebbe tornare nella sua Catania il catanese doc Gianluca Litteri, che ha manifestato a più riprese la volontà di vestire la maglia rossazzurra “per aiutare l’Elefante a risorgere dalle ceneri – si legge nell’edizione locale de La Gazzetta dello Sport –, forte di una buona esperienza tra i cadetti ed in terza serie”. Per la porta, invece, possibile che “entro la fina della settimana” si trovi l’intesa anche per il classe 2003 Pietro Passador (nella foto), di proprietà del Pordenone e nell’ultima stagione in forza all’Union Clodiense Chioggia.

