LA SICILIA: “Catania, continuano a fioccare le ufficialità. Litteri la trattativa più romantica”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il puzzle rossazzurro attende ormai solo il completamento degli ultimi tasselli “ma intanto le ufficialità continuano a fioccare”. Tra i volti che hanno destato più curiosità, il lettone Klavs Bethers, diciottenne estremo difensore che in Sicilia, sponda Sant’Agata di Militello, “ha già disputato il campionato di Serie D e collezionato la bellezza di 10 porte inviolate in 18 match ufficiali. Un ruolino di marcia invidiabile per un prospetto dal sicuro avvenire che potrebbe contendersi le ‘chiavi’ della porta con un altro baby prodigio (anche lui classe 2003), Pietro Passador. L’ipotesi prestito secco sembra in dirittura d’arrivo e da più fonti filtrano conferme”. L’obiettivo è il raggiungimento di quota 26 tesserati tra Under e Over. Mister Ferraro non conterà sull’esperienza del fantasista Federico Cerone ma attende altri due elementi per rafforzare il reparto offensivo. Uno di questi dovrebbe essere Gianluca Litteri. Quella dell’ex attaccante della Triestina “resta la trattativa più romantica, ma non più utopia. Laneri fa leva sulla volontà del ragazzo (attratto da Catania come non mai) per un’operazione che avrebbe mediaticamente e tecnicamente un effetto spaventoso: le prossime ore saranno decisive”.

