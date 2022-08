LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Partitella, Sarao in evidenza nel tridente. Cordiale colloquio con i tifosi della Curva Nord”

La prima fase del ritiro di Ragalna per il Catania prosegue senza sosta, a porte chiuse. Ieri, lavoro atletico al mattino, carico, forza e resistenza, mentre nel pomeriggio, causa pioggia, la seduta è iniziata in ritardo e, dopo il riscaldamento, partitella a ranghi misti. Nel 4-3-3 di Ferraro in evidenza Sarao, nel tridente con De Luca e Giovinco. “Il milanese è andato a rete – riporta l’edizione locale de La Gazzetta dello Sport –, lavorando di fisico e assicurando profondità ai compagni di reparto con innumerevoli sponde”. All’esterno della struttura, cordiale colloquio “con i tifosi della Curva Nord e la dirigenza etnea. La tifoseria non sta nella pelle e non vede l’ora di vedere i propri beniamini in azione. Oggi amichevole con una formazione siciliana di Promozione”.

