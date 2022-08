LA SICILIA: “Gianluca Litteri, la firma della felicità”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“Una testimonianza d’amore, per una storia a lieto fine – riporta il quotidiano -. Si sono trovati, non senza qualche ostacolo, Gianluca Litteri ed il Catania. Giorni di avvicinamenti, dichiarazioni e anche brusche frenate, ma alla fine il vulcano ha accolto un altro suo figlio”. Proprio così, “catanesi al comando”. Nell’organico rossazzurro, ultimo in ordine di tempo proprio il bomber etneo, ne figurano già sei (insieme a Di Grazia, Frisenna, Palermo, Pino e Rapisarda)”, ma la cerchia potrebbe anche arricchirsi. Magari “con un innesto under ‘in casa’ per la porta”. Litteri porta “esperienza, fame, gol” ed il coronamento del sogno di una vita, vestire la maglia del Catania. “Quella di Litteri è una prova di forza (l’ennesima dall’insediamento di Rosario Pelligra) della società, pronta a investire e infliggere immediatamente una frustata alle pretendenti del campionato, ma anche a ribadire la portata del progetto pluriennale”. Adesso che sono state ribadite “necessità e forza, toccherà applicare il tutto in campo con i risultati a fare da garante per un lavoro fin qui discutibile. La rifondazione dell’Elefante passa anche da queste operazioni, con la tifoaeria rossazzurra che si augura di vedere in Litteri uno dei suoi maggiori interpreti”.

