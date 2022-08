LABROCCA: da Cantone a Ciceri, i messaggi social di tanti ex Catania in suo onore

Qualche giorno fa si è spenta, proprio nel giorno del suo compleanno, una figura importante nella storia del Calcio Catania, l’ex calciatore Domenico “Mimmo” Labrocca. Una grande perdita, una notizia che ha rattristato soprattutto i tifosi della sua generazione, che ben ricordano la rilevanza dell’uomo e del professionista che ha dato tantissimo alla causa.

Molti suoi ex compagni di squadra in rossazzurro gli hanno rivolto un pensiero sui social. Evidenziamo alcuni dei messaggi pubblicati. A cominciare da Antonino Cantone: “Incredibile !!! Un attimo prima mando gli auguri di compleanno e subito dopo apprendo che nello stesso giorno ci ha lasciati !!! Mimmo ci hai lasciati con una folle sgroppata sulla sx !!! Mentre scrivo il mio volto si riempie di lacrime !!! Mancherai a tanti e resterai nei nostri cuori. Rip”.

“Anch’io gli avevo fatto gli auguri. Che dolore!”, le parole di Carlo Borghi. “Non trovo le parole per descrivere il grande dolore che provo nell’apprendere questa triste notizia. MIMMO È STATO UN GRANDE. CIAO CAMPIONE”, firmato Lino De Petrillo, ex allenatore del Catania. Così, invece, Nino Leonardi: “Apprendo con grande dolore la triste e improvvisa notizia, un’altra di quelle che non vorremmo mai che giungessero, sono affranto e sconvolto, tanti anni insieme nel Calcio Catania quanti ricordi e aneddoti ci legano gioie e dolori, rimarrai sempre nel mio cuore Grande Campione,R.I.P. Condoglianze alla famiglia”.

“Nooooo. Che tu possa riposare in pace. Il tuo baffo volante rimarrà sempre con noi. Lassù Abbraccia per noi i nostri amici”, è il messaggio di Pasquale Casale. “Io sapevo delle condizioni di salute di Mimmo, ma è stata una notizia che mi ha lasciato di stucco. Ciao Mimmo”, scrive Roberto Sorrentino. “Non ho parole per un bravissimo ragazzo (così l’ho conosciuto). R.I.P.”, quanto riporta Corrado Poletto. Chiudiamo con l’ex bomber rossazzurro Claudio Ciceri: “Ci ha lasciato Mimmo La Brocca, ha raggiunto Biondi, Ceccarini e Bertini, insieme ci aspetteranno per tornare a giocare tutti insieme. Alla moglie e alle figlie Monica e Giada, le mie più sentite condoglianze. Vorrei una scala lunghissima, per poter salire dietro le nuvole, per poter abbracciare chi mi ha lasciato troppo presto…”.

