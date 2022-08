MERCATO: Catania, Vitale terzo giocatore in prestito nella rosa

L’importanza di puntare soprattutto su calciatori di proprietà. Ne abbiamo parlato un pò di tempo fa. Sottolineando la validità del progetto di medio-lungo termine che la neonata società rossazzurra intende portare avanti sono, ad oggi, solamente tre i giocatori in prestito malgrado la ripartenza da zero. Si tratta del portiere Klavs Bethers, del centrocampista Mattia Vitale e dell’esterno offensivo Michele Forchignone, provenienti rispettivamente dal Piacenza, dalla Sampdoria e dal Sassuolo. Il regolamento attuale consente alle società di Serie D di tesserare fino a 8 elementi in prestito da altri club. Non è da escludere che il Catania completi l’organico almeno con un altro giocatore prelevato a titolo temporaneo. In ogni caso la priorità – confermata dalle operazioni condotte finora – resta quella di detenere la titolarità dei cartellini del maggior numero possibile di atleti. Ponendo basi solide per il futuro.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***