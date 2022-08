MERCATO: Litteri-Catania, la telenovela sta per concludersi

La firma sarebbe dovuta già avvenire nei giorni scorsi. La trattativa, invece, non si è ancora conclusa e qualche società ha provato ad inserirsi, approfittando della fase di standby. Nelle prossime ore, in un senso o nell’altro, la vicenda sarà definitivamente archiviata con Gianluca Litteri che firmerà l’accordo con il Catania, oppure sarà destinato altrove. Il Direttore Sportivo Antonello Laneri ha assicurato nei giorni scorsi che le parti stessero lavorando con la reciproca volontà di trovare un punto d’incontro necessario per definire l’operazione. Se è davvero così, il passaggio di Litteri al Catania andrà in porto. Aspettiamo, ogni momento può essere quello giusto per risolvere una volta per tutte la questione. A prescindere dal caso Litteri, comunque il Catania farà qualcos’altro nel reparto offensivo.

