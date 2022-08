MERCATO: Catania, a prescindere dal caso Litteri si farà altro per l’attacco

Trattativa destinata a sfumare o a concretizzarsi? Ad oggi, venerdì 19 agosto, non vi è nulla di certo. Il viaggio di Gianluca Litteri in direzione Catania sembrava rappresentare un chiaro indizio che l’operazione fosse vicina alla felice conclusione. Invece non è arrivata ancora alcuna ufficialità e l’accordo tra le parti rischia addirittura di sfumare. Si lavora per capire se ci sono i presupposti per trovare un punto d’incontro. Aspettiamo le prossime ore per avere un quadro definitivo della situazione. Intanto altri club sono alla finestra per provare ad approfittare della fase di stallo nella trattativa per il passaggio al Catania. A prescindere da Litteri, comunque, la società rossazzurra rimane attiva sul mercato degli attaccanti. Si pensa all’approdo di un Under alla corte di mister Giovanni Ferraro (possibilità confermata dal D.S. Antonello Laneri) e, se non andrà in porto Litteri, un’altra punta Over.

