MERCATO: Catania, va avanti la trattativa con Litteri. Tulissi non arriverà

Altre operazioni verranno ufficializzate nei prossimi giorni. Si farà in modo di completare al più presto la rosa a disposizione del tecnico Giovanni Ferraro. Dirigenza particolarmente attiva, che punta a definire ancora trattative molto importanti. Come quella che riguarda la punta Gianluca Litteri. Non è un mistero che il catanese classe 1988, attualmente privo di vincoli contrattuali dopo avere concluso l’esperienza alla Triestina, piaccia al Direttore Sportivo Laneri.

L’idea iniziale d’intavolare una trattativa ha assunto ben presto concretezza, discutendo dei dettagli legati alla proposta del Catania per un eventuale trasferimento. Cifre e condizioni sono al vaglio delle due parti. I tifosi sognano un nuovo pezzo da novanta per il già forte reparto offensivo etneo che, peraltro, dovrebbe presentare un ulteriore rinforzo, magari un esterno in grado di ricoprire anche il ruolo di trequartista.

Nei giorni scorsi è uscito fuori il nome di Tiziano Tulissi, profilo effettivamente tenuto in considerazione dalla società rossazzurra ma nel contesto di un’operazione difficile da portare a termine per vari motivi. Se negli ultimi giorni la pista si è raffreddata, nelle ultime ore l’affare è definitivamente tramontato con il giocatore che ha raggiunto l’accordo per il passaggio alla Fermana. Non sarà Tulissi, dunque, l’innesto aggiuntivo per l’attacco ma non mancano le idee, mentre si prova a chiudere il colpo Litteri.

