CATANIA: da Potenza a San Cataldo, dopo oltre quattro mesi di “digiuno” finalmente un impegno ufficiale

Era il 3 agosto scorso quando il Catania, a pochi secondi dal triplice fischio, riuscì a portare a casa un punto dalla trasferta di Potenza (2-2) grazie ad una giocata bella e un pò fortunosa di Antonio Piccolo. Parliamo dei rossazzurri allenati da Francesco Baldini, un gruppo volitivo e coraggioso disposto ad andare avanti fino in fondo, resistendo nonostante gli innumerevoli ostacoli e le avversità incontrate lungo il percorso. Un percorso che si è interrotto sul più bello, in previsione di un derby che sarebbe stato incandescente a Palermo e di un finale di stagione scoppiettante, sognando un piazzamento nei playoff di Serie C. Poi, la fine di tutto con la cessazione dell’esercizio provvisorio e l’esclusione del Calcio Catania dal campionato.

Periodo successivo caratterizzato da veleni, dolore e sconforto ma anche, soprattutto, da una novità tanto attesa: l’avvento di una nuova proprietà solida e forte. L’assegnazione del ‘nuovo’ Catania al Gruppo Pelligra ha restituito entusiasmo ad un ambiente da tempo depresso, scoraggiato, stanco di vivacchiare nel terzo gradino del calcio professionistico, senza che venissero poste le basi per avviare un progetto serio di rilancio. Adesso i rossazzurri sono costretti a ripartire dal basso, ma le idee e le ambizioni del Presidente Pelligra, unitamente alla campagna acquisti “sontuosa” portata avanti finora, lasciano presagire prospettive molto interessanti per il club dell’Elefante.

Tra poco più di una settimana, a distanza di oltre quasi mesi, il Catania scenderà finalmente in campo per un impegno ufficiale: avversaria la Sancataldese in Coppa Italia Serie D, a San Cataldo. Sarà un primo assaggio della stagione 2022/23, che vedrà il Catania partire chiaramente con i favori del pronostico in un contesto tuttavia da non sottovalutare. Ci sarà da sudare per conseguire gli obiettivi prefissati. Partire subito bene in Coppa Italia darebbe slancio e motivazioni ulteriori ad una squadra interamente costruita da zero, che necessita del giusto tempo per amalgamarsi ma già molto carica e determinata.

